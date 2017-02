Sports Schedule for Thurs, Feb 2

GIRLS BASKETBALL : MARSHALL _______ at WINDOM _______ HERON LAKE-OKABENA _______ at MADELIA _______ MARTIN COUNTY WEST _______ at FAIRMONT _______ BLUE EARTH _______ at JACKSON COUNTY CENTRAL _______ PIPESTONE _______ at LUVERNE _______ CEDAR MT/COMFREY _______ at SLEEPY EYE _______ BOYS BASKETBALL : MARSHALL _______ at WINDOM _______ HERON LAKE-OKABENA _______ at FULDA _______ ELLSWORTH _______ at RED ROCK CENTRAL _______ MT LAKE _______ at HILLS-BEAVER CREEK _______ MURRAY COUNTY CENTRAL _______ at EDGERTON _______ RUSSELL-TYLER-RUTHTON _______ at SW MN CHRISTIAN _______ ADRIAN _______ at WESTBROOK-WALNUT GROVE _______ CEDAR MT/COMFREY _______ at BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART _______ SLEEPY EYE-ST. MARY’S _______ at SPRINGFIELD _______ MADISON, SD ________ at PIPESTONE ________ GRANADA-HUNTLEY-EAST CHAIN/TRUMAN _______ at ST. JAMES _______ GIRLS HOCKEY : WORTHINGTON _______ at WINDOM _______ WRESTLING : The COBRAS of Windom/Mt Lake have a 4-team meet at NEW ULM. Other teams include FULDA/M-C-C and BISHOP HEELAN. BOLD _______ at T-M-B/W-W-G _______ ST. JAMES _______ at T-M-B/W-W-G ________ BOLD _______ vs. ST. JAMES _______