Sports Schedule for Thur, Dec 29

LOCAL SPORTS — Schedule for Thursday, 12/29/16 GIRLS BASKETBALL : (Windom Holiday Classic) FAIRMONT _______ vs. KERKHOVEN-MURDOCK-SUNBURG _______ 6pm WINDOM ________ vs. ALDEN-CONGER _______ 7:30pm (Blue Earth Tournament) 3rd place: JCC _______ vs. USC _______ Champ: CHEC/T _______ vs. BLUE EARTH _______ (Goodhue Tournament) 3rd place: SLEEPY EYE _______ vs. LP/HT _______ Champ: B-B-E _______ vs. GOODHUE _______ (Mt Lake Tournament) WESTBROOK-WALNUT GROVE _______ vs. LEGACY CHRISTIAN _______ MT LAKE _______ vs. RENVILLE COUNTY WEST _______ (Redwood Valley Tournament) DAWSON-BOYD _______ vs. SIBLEY EAST _______ REDWOOD VALLEY _______ vs. LAKEVIEW _______ (Norwood-Young America Tournament) MPLS SOUTH _______ vs. BELLE PLAINE _______ NEW ULM _______ vs. NORWOOD-YOUNG AMERICA _______ ST. PETER _______ at GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP _______ BOYS BASKETBALL :

(Blue Earth Tournament) 3rd place: G-H-EC/T _______ vs. U-S-C _______ Champ: J-C-C _______ vs. BLUE EARTH _______ (Bethany Lutheran Tournament) 7th place: LE SUEUR-HENDERSON _______ vs. L-C-W-M _______ Cons finals: FAIRMONT _______ vs. ST. CLAIR _______ 3rd place: MN VALLEY LUTHERAN _______ vs. ST. CROIX LUTHERAN _______ Champ: N-R-H-E-G _______ vs. MAPLE RIVER _______ (Windom Holiday Classic) TRACY-MILROY-BALATON _______ vs. HERON LAKE-OKABENA _______ WINDOM _______ vs. KERKHOVEN-MURDOCK-SUNBURG _______ (Mt Lake Tournament) RENVILLE COUNTY WEST _______ vs. LEGACY CHRISTIAN _______ MT LAKE _______ vs. CEDAR MT/COMFREY _______ (Worthington Tournament) SIBLEY EAST _______ vs. MANKATO WEST _______ WORTHINGTON _______ vs. HUTCHINSON _______ (Redwood Valley Tournament) MARTIN COUNTY WEST _______ vs. LAKEVIEW _______ REDWOOD VALLEY _______ vs. BENSON _______ BOYS BASKETBALL : (Marshall Tournament) PIPESTONE _______ vs. MINNEWASKA AREA _______ MONTEVIDEO _______ vs. JORDAN _______ MARSHALL _______ vs. SIOUX FALLS LINCOLN _______ (Norwood-Young America Tournament) NEW ULM _______ vs. MOUND-WESTONKA _______ NORWOOD-YOUNG AMERICA _______ vs. GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP _______ GIRLS HOCKEY : WINDOM _______ vs. NORTH SHORE STORM (noon @ Waseca tournament) WRESTLING : The COBRAS of Windom/Mt Lake will compete at the “Rumble on the Red” Tournament in Fargo, North Dakota.