Sports Schedule for Sat, Jan 21

LOCAL SPORTS — Schedule for Saturday, 1/21/17
GIRLS BASKETBALL:
MARSHALL _______ at WASECA _______
FAIRMONT _______ at PIPESTONE _______
BOYS BASKETBALL:
WESTBROOK-WALNUT GROVE _______ at HERON LAKE-OKABENA _______ (3:30pm)
MT LAKE _______ at ELLSWORTH _______
FULDA _______ at EDGERTON _______
SW MN CHRISTIAN _______ at CENTRAL MN CHRISTIAN _______
HILLS-BEAVER CREEK _______ at MURRAY COUNTY CENTRAL _______
PIPESTONE _______ at FAIRMONT _______
MARSHALL _______ at WASECA ________
JORDAN _______ at ST. JAMES _______
GIRLS HOCKEY: MORRIS-BENSON _______ at WINDOM _______
BOYS HOCKEY: MORRIS-BENSON _______ at WINDOM _______
WRESTLING: T-M-B/W-W-G will host the 35th annual “Plum Creek” Wrestling Tournament at the Tracy
Veteran’s Memorial Center. Teams will include ADRIAN, DAWSON-BOYD UNITED, MARSHALL,
MINNEOTA and NEW ULM.
GYMNASTICS: The COBRAS of Windom/Mt Lake will compete at the JACKSON COUNTY CENTRAL
Invitational meet. Other teams will include the MARTIN COUNTY MAGIC, REDWOOD-RIVER VALLEY,
WORTHINGTON, OWATONNA and NEW PRAGUE.