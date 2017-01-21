Sports Schedule for Sat, Jan 21

January 21, 2017 Sports
LOCAL SPORTS  —    Schedule for Saturday, 1/21/17
GIRLS BASKETBALL:
   MARSHALL  _______  at  WASECA  _______
    FAIRMONT  _______  at  PIPESTONE  _______
BOYS BASKETBALL:
    WESTBROOK-WALNUT GROVE  _______  at  HERON LAKE-OKABENA  _______    (3:30pm)
   MT LAKE  _______  at  ELLSWORTH  _______
    FULDA  _______  at  EDGERTON  _______
   SW MN CHRISTIAN  _______  at  CENTRAL MN CHRISTIAN  _______
   HILLS-BEAVER CREEK  _______  at  MURRAY COUNTY CENTRAL  _______
   PIPESTONE  _______  at  FAIRMONT  _______
   MARSHALL   _______   at  WASECA  ________
   JORDAN  _______  at  ST. JAMES  _______
GIRLS HOCKEY:    MORRIS-BENSON  _______  at  WINDOM  _______
BOYS HOCKEY:     MORRIS-BENSON  _______  at  WINDOM  _______
WRESTLING:   T-M-B/W-W-G will host the 35th annual “Plum Creek” Wrestling Tournament at the Tracy
    Veteran’s Memorial Center.   Teams will include ADRIAN, DAWSON-BOYD UNITED, MARSHALL, 
    MINNEOTA and NEW ULM.
GYMNASTICS:   The COBRAS of Windom/Mt Lake will compete at the JACKSON COUNTY CENTRAL
    Invitational meet.  Other teams will include the MARTIN COUNTY MAGIC, REDWOOD-RIVER VALLEY,
    WORTHINGTON, OWATONNA and NEW PRAGUE. 