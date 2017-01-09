Sports Schedule for Mon, Jan 9

LOCAL SPORTS — Schedule for Monday, 1/9/17
GIRLS BASKETBALL:
MT LAKE _______ at MANKATO LOYOLA ________
HENDRICKS _______ at WESTBROOK-WALNUT GROVE _______
HERON LAKE-OKABENA _______ at GRANADA-HUNTLEY-EAST CHAIN _______
JACKSON COUNTY CENTRAL _______ at ESTHERVILLE/LINCOLN CENTRAL _______
SIBLEY EAST _______ at ST. PETER _______
SPRINGFIELD _______ at WABASSO _______
EDGERTON _______ at MINNEOTA _______
RUSSELL-TYLER-RUTHTON _______ at ELLSWORTH _______
BOYS BASKETBALL:
WINDOM _______ at SPRINGFIELD _______
WORTHINGTON _______ at MURRAY COUNTY CENTRAL _______
NEW ULM _______ at REDWOOD VALLEY _______
JACKSON COUNTY CENTRAL _______ at ESTHERVILLE/LINCOLN CENTRAL _______
MINNEOTA _______ at ADRIAN _______