Sports Schedule for Mon, Jan 9

January 9, 2017 Sports
LOCAL SPORTS  —   Schedule for Monday, 1/9/17
GIRLS BASKETBALL:  
   MT LAKE  _______  at  MANKATO LOYOLA  ________
   HENDRICKS  _______  at  WESTBROOK-WALNUT GROVE  _______
   HERON LAKE-OKABENA  _______  at  GRANADA-HUNTLEY-EAST CHAIN  _______
   JACKSON COUNTY CENTRAL  _______  at  ESTHERVILLE/LINCOLN CENTRAL  _______
   SIBLEY EAST  _______  at  ST. PETER  _______
   SPRINGFIELD  _______  at  WABASSO  _______
   EDGERTON  _______  at  MINNEOTA  _______
   RUSSELL-TYLER-RUTHTON  _______  at  ELLSWORTH  _______
BOYS BASKETBALL:
    WINDOM  _______  at  SPRINGFIELD  _______
    WORTHINGTON  _______  at  MURRAY COUNTY CENTRAL  _______
    NEW ULM  _______  at  REDWOOD VALLEY  _______
    JACKSON COUNTY CENTRAL  _______  at  ESTHERVILLE/LINCOLN CENTRAL  _______
    MINNEOTA  _______  at  ADRIAN  _______