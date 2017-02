Sports Schedule for Mon, Feb 13

LOCAL SPORTS — Schedule for Monday 2/13/17 GIRLS BASKETBALL : SPRINGFIELD _______ at WINDOM _______ MT LAKE _______ at MADELIA _______ RENVILLE COUNTY WEST _______ at RED ROCK CENTRAL _______ REDWOOD VALLEY _______ at WORTHINGTON _______ HERON LAKE-OKABENA _______ at BLUE EARTH _______ BOYS BASKETBALL : WESTBROOK-WALNUT GROVE _______ at ST. JAMES _______ ADRIAN _______ at FULDA _______ LUVERNE _______ at ELLSWORTH _______