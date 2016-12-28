Scoreboard from Tues, Dec 27

December 28, 2016 Sports
LOCAL SPORTS  —   Schedule for Tuesday, 12/27/16
GIRLS BASKETBALL:
             (Tracy-Milroy-Balaton Tournament)
                               ADRIAN  41  vs.  RED ROCK CENTRAL  66
                                      T-M-B  63  vs.  WABASSO  50
                                                    (St. James Tournament)
                                SPRINGFIELD  ___51____  vs.  MAPLE RIVER   ___64____
                                MADELIA  ___52____  vs.  ST. JAMES  ___27____
                                                 (St. Cloud Tech Tournament)
                                WORTHINGTON  ___68____  vs.  ST. CLOUD TECH  ___79____
                                                      (Marshall Holiday Classic)
                                      EDGERTON  __50_____  vs.  CANBY  __77_____
                                     MINNEOTA  ___75____  vs.  MURRAY COUNTY CENTRAL  ___24____
                                     WILMOT  _______  vs.  FULDA  _______ – postponed
ST. CLAIR ___76____  vs.  RUSSELL-TYLER-RUTHTON  ___64____
                                     MARSHALL  ___51___  vs.  JORDAN  __59_____ (2ot)
                                    MANKATO WEST  ___58____  vs.  MONTEVIDEO  __49_____
                                                      (Nicollet Tournament)
                                     NEW ULM CATHEDRAL  ___53____  vs.  CLEVELAND  __40_____
                            BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART  ___39____  vs.  NICOLLET  ___53____
   WASECA  __44 ___  vs.  WINONA  ___61____
BOYS BASKETBALL
                                                           (St. James Tournament)
                                     ROCKFORD  __80_____  vs.  MADELIA  ___47____
                                  SPRINGFIELD  ___76____  vs.  ST. JAMES  ___73_____
                                                   (Bethany Lutheran Tournament)
    NEW RICHLAND-HEARTLAND-ELLENDALE-GENEVA  ___76____  vs. LE SUEUR-HENDERSON  __52_____
                           FAIRMONT  ___42____  vs.  ST. CROIX LUTHERAN  __50____
                             MN VALLEY LUTHERAN  ___77____  vs.  ST. CLAIR  ___47____
               MAPLE RIVER  ___65____  vs.  LAKE CRYSTAL-WELLCOME-MEMORIAL  ___49____
                                                           (Nicollet Tournament)
                                  CLEVELAND  ___75___  vs.  NEW ULM CATHEDRAL  ___37____
                          BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART  ___58____  vs.  NICOLLET  __82_____
         WASECA  ___74____  at  WINONA  ___65___

KASSON-MANTOVILLE 66 – ST. PETER 47

GIRLS HOCKEY:    WINDOM  ___0____  at  WASECA  ___7____     noon

LITCHFIELD 3, ST. PETER 1
NORTH METRO 3, MARSHALL 2 (ot)
EVELETH-GILBERT 7, FAIRMONT 1
HENRY SIBLEY 2, LUVERNE 1

BOYS HOCKEY: LUVERNE 4, HASTINGS 1
HIBBING/CHISHOLM 4, NEW ULM 0
ST. PAUL HIGHLAND PARK 5, WASECA 4 (ot)