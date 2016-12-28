Scoreboard from Tues, Dec 27

LOCAL SPORTS — Schedule for Tuesday, 12/27/16
GIRLS BASKETBALL:
(Tracy-Milroy-Balaton Tournament)
ADRIAN 41 vs. RED ROCK CENTRAL 66
T-M-B 63 vs. WABASSO 50
(St. James Tournament)
SPRINGFIELD ___51____ vs. MAPLE RIVER ___64____
MADELIA ___52____ vs. ST. JAMES ___27____
(St. Cloud Tech Tournament)
WORTHINGTON ___68____ vs. ST. CLOUD TECH ___79____
(Marshall Holiday Classic)
EDGERTON __50_____ vs. CANBY __77_____
MINNEOTA ___75____ vs. MURRAY COUNTY CENTRAL ___24____
WILMOT _______ vs. FULDA _______ – postponed
ST. CLAIR ___76____ vs. RUSSELL-TYLER-RUTHTON ___64____
MARSHALL ___51___ vs. JORDAN __59_____ (2ot)
MANKATO WEST ___58____ vs. MONTEVIDEO __49_____
(Nicollet Tournament)
NEW ULM CATHEDRAL ___53____ vs. CLEVELAND __40_____
BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART ___39____ vs. NICOLLET ___53____
WASECA __44 ___ vs. WINONA ___61____
BOYS BASKETBALL:
(St. James Tournament)
ROCKFORD __80_____ vs. MADELIA ___47____
SPRINGFIELD ___76____ vs. ST. JAMES ___73_____
(Bethany Lutheran Tournament)
NEW RICHLAND-HEARTLAND-ELLENDALE-GENEVA ___76____ vs. LE SUEUR-HENDERSON __52_____
FAIRMONT ___42____ vs. ST. CROIX LUTHERAN __50____
MN VALLEY LUTHERAN ___77____ vs. ST. CLAIR ___47____
MAPLE RIVER ___65____ vs. LAKE CRYSTAL-WELLCOME-MEMORIAL ___49____
(Nicollet Tournament)
CLEVELAND ___75___ vs. NEW ULM CATHEDRAL ___37____
BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART ___58____ vs. NICOLLET __82_____
WASECA ___74____ at WINONA ___65___
KASSON-MANTOVILLE 66 – ST. PETER 47
GIRLS HOCKEY: WINDOM ___0____ at WASECA ___7____ noon
LITCHFIELD 3, ST. PETER 1
NORTH METRO 3, MARSHALL 2 (ot)
EVELETH-GILBERT 7, FAIRMONT 1
HENRY SIBLEY 2, LUVERNE 1
BOYS HOCKEY: LUVERNE 4, HASTINGS 1
HIBBING/CHISHOLM 4, NEW ULM 0
ST. PAUL HIGHLAND PARK 5, WASECA 4 (ot)