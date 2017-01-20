Scoreboard from Thur, Jan 19

GIRLS BASKETBALL: WINDOM 18 at MARSHALL 56
CEDAR MT/COMFREY 98, BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART 46
WABASSO 68 at HERON LAKE-OKABENA 30
LUVERNE 45 at JACKSON COUNTY CENTRAL 57
WASECA 64 at ST. JAMES 13
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BOYS BASKETBALL: WINDOM 29 at MARSHALL 70
FULDA 41 at RED ROCK CENTRAL 66
ADRIAN 77 at MT LAKE 85
HERON LAKE-OKABENA at ELLSWORTH
WESTBROOK-WALNUT GROVE 71 at EDGERTON 52
HILLS-BEAVER CREEK 61 at SW MN CHRISTIAN 65
LUVERNE 60 at JACKSON COUNTY CENTRAL 94
NEW RICHLAND-HEARTLAND-ELLENDALE-GENEVA 55 at ST. PETER 45
ST. JAMES 57 at WASECA 95
CEDAR MT/COMFREY 65 at GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP 25
MURRAY COUNTY CENTRAL 64, CANBY 50