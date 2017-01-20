Scoreboard from Thur, Jan 19

January 20, 2017 Sports
GIRLS BASKETBALL:         WINDOM  18  at  MARSHALL  56
CEDAR MT/COMFREY 98, BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART 46
    WABASSO  68  at  HERON LAKE-OKABENA  30
    LUVERNE  45  at  JACKSON COUNTY CENTRAL  57
    WASECA  64  at  ST. JAMES  13
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BOYS BASKETBALL:       WINDOM  29  at  MARSHALL  70
   FULDA  41  at  RED ROCK CENTRAL  66
    ADRIAN  77  at  MT LAKE  85
   HERON LAKE-OKABENA    at  ELLSWORTH 
    WESTBROOK-WALNUT GROVE  71  at  EDGERTON  52
    HILLS-BEAVER CREEK  61  at  SW MN CHRISTIAN  65
    LUVERNE  60  at  JACKSON COUNTY CENTRAL  94
    NEW RICHLAND-HEARTLAND-ELLENDALE-GENEVA  55  at  ST. PETER  45
ST. JAMES 57  at  WASECA  95
    CEDAR MT/COMFREY 65  at  GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP  25

MURRAY COUNTY CENTRAL 64, CANBY 50

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GIRLS HOCKEY:    WINDOM  2  at  ST. PETER/LE SUEUR-HENDERSON  1
BOYS HOCKEY:    WINDOM  2  at  ST. PETER/LE SUEUR-HENDERSON  5
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WRESTLING:    MARSHALL  45  at  COBRAS (wind/mt lake)  18
       WORTHINGTON  64  at  FULDA/M-C-C  9
       FAIRMONT/M-C-W  57  at  FULDA/M-C-C  3
       WORTHINGTON  31  vs.  FAIRMONT/M-C-W  27
     T-M-B/W-W-G  18  at  MINNEOTA  42
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GYMNASTICS:    MARSHALL  120.025  at  COBRAS  (wind/mt lake)  125.875