Scoreboard for Tues, Feb 7

GIRLS BASKETBALL:
WINDOM 43, REDWOOD VALLEY 39
SW MN CHRISTIAN 91, FULDA 44
PIPESTONE 51, MARSHALL 40
HUTCHINSON 76, NEW ULM 67
CEDAR MT/COMFREY 44, MN VALLEY LUTHERAN 39
SPRINGFIELD 76, BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART 44
GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP 77, WABASSO 57
SLEEPY EYE 60, NEW ULM CATHEDRAL 41
BOYS BASKETBALL:
WINDOM 64, MARTIN COUNTY WEST 43
RED ROCK CENTRAL 52, MT LAKE 43
WESTBROOK-WALNUT GROVE 84, ELLSWORTH 58
ADRIAN 79, HERON LAKE-OKABENA 72
FULDA 68, HILLS-BEAVER CREEK 67
MURRAY COUNTY CENTRAL 67, SW MN CHRISTIAN 59
CEDAR MT/COMFREY 88, MN VALLEY LUTHERAN 70
SPRINGFIELD 70, BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART 25
JACKSON COUNTY CENTRAL 86, WORTHINGTON 65
WASECA 79, BLUE EARTH 40
MARSHALL 89, PIPESTONE 56
ST. JAMES 59, MADELIA 28
FAIRMONT 62, LAKE CRYSTAL-WELLCOME-MEMORIAL 39
GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP 54, WABASSO 43
NEW ULM CATHEDRAL 60, SLEEPY EYE 43
GIRLS HOCKEY:
(Section 3-A)
LUVERNE 2, WINDOM 0
MARSHALL 6, WORTHINGTON 0
MANKATO WEST 3, FAIRMONT 2
BOYS HOCKEY:
NEW ULM 12, WORTHINGTON 0
ST. PETER/LE SUEUR-HENDERSON 8, DODGE COUNTY 2
MARSHALL 7, WASECA 2
WRESTLING:
WABASSO/R-R-C 52, PAYNESVILLE 17
WABASSO/R-R-C 55, REDWOOD-RIVER VALLEY 16
PAYNESVILLE 42, REDWOOD-RIVER VALLEY 32