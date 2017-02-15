Scoreboard for Tues, Feb 14

GIRLS BASKETBALL:
LUVERNE 57, WINDOM 41
WESTBROOK-WALNUT GROVE 56, MT LAKE 48
HILLS-BEAVER CREEK 75, HERON LAKE-OKABENA 38
MURRAY COUNTY CENTRAL 57, ELLSWORTH 44
MINNEOTA 82, FULDA 64
ADRIAN 51, EDGERTON 42
CEDAR MT/COMFREY 76, NEW ULM CATHEDRAL 34
ST. CLAIR 63, SPRINGFIELD 55
MARTIN COUNTY WEST 68, ST. JAMES 44
NEW RICHLAND-HEARTLAND-ELLENDALE-GENEVA 70, ST. PETER 61
FAIRMONT 55, JACKSON COUNTY CENTRAL 45
NEW ULM 49, MARSHALL 32
PIPESTONE 76, LENNOX, SD 67, overtime
MN VALLEY LUTHERAN 71, SLEEPY EYE-ST. MARY’S 63
GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP 55, SLEEPY EYE 40
WABASSO 73, BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART 54
BOYS BASKETBALL:
WINDOM 56, LUVERNE 54
ST. JAMES 64, MT LAKE 60
SPRINGFIELD 60, RED ROCK CENTRAL 53
MINNEOTA 80, FULDA 48
CEDAR MT/COMFREY 63, NEW ULM CATHEDRAL 58
MARSHALL 69, NEW ULM 31
JACKSON COUNTY CENTRAL 65, SPIRIT LAKE, IA 55
SW MN CHRISTIAN 77, WORTHINGTON 74
PIPESTONE 69, HILLS-BEAVER CREEK 64
SIBLEY EAST 99, ST. PETER 85, overtime
WATERVILLE-ELYSIAN-MORRISTOWN 81, BLUE EARTH 39
FAIRMONT 80, WASECA 79
MURRAY COUNTY CENTRAL 52, TRACY-MILROY-BALATON 45
GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP 74, SLEEPY EYE 54
WABASSO 69, BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART 37
GIRLS HOCKEY:
Section 3A Finals: MANKATO EAST 4, MARSHALL 2
BOYS HOCKEY:
NEW ULM 6, WINDOM 1
ST. PETER/LE SUEUR-HENDERSON 7, FARIBAULT 1
MARSHALL 6, MORRIS-BENSON 0