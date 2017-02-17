Scoreboard for Thurs, Feb 16

February 17, 2017 Sports 
GIRLS BASKETBALL:
  WINDOM 49, ST. JAMES 38
  CEDAR MT/COMFREY 72, SLEEPY EYE-ST. MARY'S 50
  SW MN CHRISTIAN 84, ADRIAN 61
  WILLMAR 59, MARSHALL 46
  NEW ULM CATHEDRAL 56, NICOLLET 41
  GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP 78, MN VALLEY LUTHERAN 48

BOYS BASKETBALL:
  WESTBROOK-WALNUT GROVE 76, FULDA 62
  MT LAKE 61, MURRAY COUNTY CENTRAL 51
  SPRINGFIELD 84, SLEEPY EYE 50
  CEDAR MT/COMFREY 69, NEW ULM 64
  LUVERNE 100, HERON LAKE-OKABENA 80
  ST. JAMES 61, ST. PETER 58
  ADRIAN 66, HILLS-BEAVER CREEK 58
  SW MN CHRISTIAN 87, ELLSWORTH 53
  

WRESTLING:
   Section 3-A Team Tournament
COBRAS (windom/mt lake) 38, ST. JAMES 24
MINNEOTA 72, BOLD 6
CANBY 36, JACKSON COUNTY CENTRAL 33
ADRIAN 57, MADELIA-TRUMAN 9
PIPESTONE 68, ADRIAN 10

   Section 3-AA Team Tournament
FAIRMONT/MARTIN COUNTY WEST 72, FULDA 7
FAIRMONT/MARTIN COUNTY WEST 38, T-M-B/W-W-G 27
NEW ULM 46, LUVERNE 25
WORTHINGTON 56, NEW ULM 17
WABASSO/RED ROCK CENTRAL 42, QUAD COUNTY 22
REDWOOD-RIVER VALLEY 39, DAWSON-BOYD UNITED 36
MARSHALL 42, REDWOOD-RIVER VALLEY 17