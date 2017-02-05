Scoreboard for Sat, Feb 4

GIRLS BASKETBALL:
RED ROCK CENTRAL 72, LAKEVIEW 52
NEW RICHLAND-HEARTLAND-ELLENDALE-GENEVA 62, FAIRMONT 49
HILLS-BEAVER CREEK 46, ALCESTER-HUDSON, SD 35
BOYS BASKETBALL:
RUSSELL-TYLER-RUTHTON 74, FULDA 52
RED ROCK CENTRAL 53, LAKEVIEW 50
ST. PETER 60, NORWOOD-YOUNG AMERICA 55
HILLS-BEAVER CREEK 56, ALCESTER-HUDSON, SD 54
MN VALLEY LUTHERAN 72, BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART 51
GIRLS HOCKEY:
MORRIS-BENSON 3, WORTHINGTON 0
MANKATO EAST 8, FAIRMONT 2
MARSHALL 5, ST. PETER/LE SUEUR-HENDERSON 2
LUVERNE & PRAIRIE CENTER 2-2 Overtime Tie
BOYS HOCKEY:
MARSHALL 8, ST. PETER/LE SUEUR-HENDERSON 2
WASECA 7, WINONA 2
MORRIS-BENSON 3, WORTHINGTON 0
NEW ULM 8, REDWOOD VALLEY 1
WRESTLING:
AT THE MANKATO EAST TOURNAMENT ON SATURDAY, LE SUEUR-HENDERSON TOOK
1ST PLACE WITH 179.5 POINTS. WORTHINGTON WAS 2ND. FAIRMONT/MARTIN
COUNTY WEST TIED FOR 4TH PLACE. TRACY-MILROY-BALATON/WESTBROOK-WALNUT
GROVE WAS 6TH WITH 121.5 POINTS.
FOR T-M-B/W-W-G:
LEVI ELLINGSON 6TH AT 113
DEREK ELLINGSON 4TH AT 120
ANTHONY AXFORD 3RD AT 138
AUSTIN AXFORD 5TH AT 145
TREVOR EISFELD 3RD AT 152
NASH MAYER 3RD AT 160
JACE PAPLOW 3RD AT 170
TYLER TIMM 5TH AT 182
AUSTIN BUCHHOLZ 3RD AT 195
SAM BAUER 5TH AT HEAVYWEIGHT