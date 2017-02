Scoreboard for Sat, Feb 11

GIRLS BASKETBALL : LAC QUI PARLE VALLEY 65, WINDOM 44 ADRIAN 60, FULDA 51 SLEEPY EYE 60, CEDAR MT/COMFREY 55 HILLS-BEAVER CREEK 68, GARRETSON, SD 44 TRACY-MILROY-BALATON 54, PIPESTONE 42 NEW ULM 69, JORDAN 42 GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP 84, TRI-CITY UNITED 72 BOYS BASKETBALL : JACKSON COUNTY CENTRAL 99, WINDOM 82 ORONO 57, MARSHALL 45 FAIRMONT 63, NEW ULM 44 HILLS-BEAVER CREEK 70, GARRETSON, SD 57 TRI-CITY UNITED 59, GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP 55 BOYS HOCKEY : WASECA 4, WINDOM 0 REDWOOD VALLEY 7, WILLMAR 4 ST. PETER/LE SUEUR-HENDERSON 6, LA CRESCENT 3 GYMNASTICS : BIG SOUTH CONFERENCE MEET: 1. WORTHINGTON 142.825 2. JACKSON COUNTY CENTRAL 3. MARTIN COUNTY AREA 4. NEW ULM