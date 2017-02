Scoreboard for Mon, Feb 6

GIRLS BASKETBALL : GLENVILLE-EMMONS 32 at HERON LAKE-OKABENA 57 RUSSELL-TYLER-RUTHTON _______ at EDGERTON _______ ELLSWORTH _______ at HENDRICKS _______ ST. PETER 52 at NORWOOD-YOUNG AMERICA 50 JACKSON COUNTY CENTRAL 58 at REDWOOD VALLEY 50 BLUE EARTH 69 at LE SUEUR-HENDERSON 41 SLEEPY EYE 60, ST. JAMES 20 BOYS BASKETBALL : GLENVILLE-EMMONS 73 at HERON LAKE-OKABENA 62 TRUMAN 74 at FULDA 75, Overtime LAKE CRYSTAL-WELLCOME-MEMORIAL 58 at MT LAKE 67 RUSSELL-TYLER-RUTHTON 88 at EDGERTON 52 REDWOOD VALLEY 81 at JACKSON COUNTY CENTRAL 82 BELLE PLAINE 51 at NEW ULM 50 MARTIN COUNTY WEST 42, BLUE EARTH 41 GIRLS HOCKEY : WASECA – ST. PETER/LE SUEUR-HENDERSON – 1-1 Overtime Tie BOYS HOCKEY : LUVERNE 11 at WINDOM 1 ALBERT LEA 10 at FAIRMONT 0 WRESTLING : COBRAS (wind/mt lake) 24 at PIPESTONE 54 COBRAS 25 vs. REDWOOD-RIVER VALLEY 45 REDWOOD-RIVER VALLEY _______ at PIPESTONE _______