Scoreboard for Fri, Jan 27

GIRLS BASKETBALL:
SW MN CHRISTIAN 100, WESTBROOK-WALNUT GROVE 47
CEDAR MT/COMFREY 59, WABASSO 44
SPRINGFIELD 69, NEW ULM CATHEDRAL 47
JACKSON COUNTY CENTRAL 74, LAKE CRYSTAL-WELLCOME-MEMORIAL 48
ST. PETER 67, FAIRMONT 53
PIPESTONE 70, WORTHINGTON 34
WASECA 51, BLUE EARTH 28
RED ROCK CENTRAL 57, SLEEPY EYE-ST. MARY’S 51
MN VALLEY LUTHERAN 60, LE SUEUR-HENDERSON 41
BOYS BASKETBALL:
WINDOM 62, REDWOOD VALLEY 54
RED ROCK CENTRAL 46, MURRAY COUNTY CENTRAL 38
ST. JAMES 74, FULDA 60
EDGERTON 69, HERON LAKE-OKABENA 53
WESTBROOK-WALNUT GROVE 74, SW MN CHRISTIAN 70
HILLS-BEAVER CREEK 82, ELLSWORTH 54
CEDAR MT/COMFREY 83, WABASSO 64
MARSHALL 72, LUVERNE 35
WORTHINGTON 82, PIPESTONE 69
FAIRMONT 66, ST. PETER 51
WASECA 96, BLUE EARTH 25
GIBBON-FAIRFAX-WINTHROP 57, SLEEPY EYE-ST. MARY’S 49
SLEEPY EYE 77, BUFFALO LAKE-HECTOR/STEWART 56
ST. CLAIR 64, MN VALLEY LUTHERAN 57
GIRLS HOCKEY:
MARSHALL 4, WASECA 3
FAIRMONT 2, MINNEHAHA ACADEMY 1
BOYS HOCKEY:
ST. PETER/LE SUEUR-HENDERSON 6, REDWOOD VALLEY 3
WASECA & MARSHALL 3-3 Overtime Tie.