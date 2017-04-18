Local News Headlines – Tues, Apr 18

THE COTTONWOOD COUNTY BOARD WILL MEET THIS MORNING. THERE WILL BE AN UPDATE ON EFFORTS TO MAKE THE COUNTY COMPLIANT WITH THE NEW BUFFER LAW. THE BOARD WILL CONSIDER A REQUEST TO RENEW A CONDITIONAL USE PERMIT FOR A GRAVEL PIT. THE COUNTY ASSESSOR WILL DISCUSS CHANGES IN PROPERTY VALUES, AND THE IMPACT ON PROPERTY TAX STATEMENTS. THE BOARD WILL REVIEW A PROPOSED CONTRACT FOR WATONWAN COUNTY TO PROVIDE ENGINEERING SERVICES.
THE JACKSON COUNTY BOARD WILL MEET AT 9:00 THIS MORNING. THE BOARD WILL RECOGNIZE COUNTY RESIDENTS FOR THEIR SERVICE ON VARIOUS BOARDS AND COMMITTEES. THE COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP WILL DISCUSS AN APPLICATION FOR A PROGRAM TO PREVENT HOMELESSNESS. SEASONAL POSITIONS MAY BE FILLED FOR CLEANING PARKS AND CAMPGROUNDS. THE BOARD WILL APPROVE AN AGREEMENT WITH THE D-O-T FOR A PROJECT ON COUNTY ROAD 29.
THE MURRAY COUNTY BOARD WILL MEET AT 8:30 THIS MORNING. LIQUOR LICENSE RENEWALS WILL BE CONSIDERED. THE BOARD WILL HEAR A REPORT ON A PROPOSED STATE LAND ACQUISITION. THE COUNTY ENGINEER WILL REVIEW PROPOSED CONTRACTS FOR MULTIPLE OVERLAY PROJECTS. QUOTES WILL BE REVIEWED TO REPAIR THE LOADER UNIT AT THE LANDFILL. THERE WILL BE A REPORT ON MUSEUM ASSESSMENTS. THE BOARD WILL DISCUSS THE OPEN POSITION FOR A SITE SUPERVISOR AT THE END-O-LINE PARK IN CURRIE.
THIS IS SEVERE WEATHER AWARENESS WEEK IN MINNESOTA. TODAY’S TOPIC COVERS SEVERE WEATHER. SEVERE THUNDERSTORMS MAY PRODUCE LARGE HAIL, DAMAGING WINDS OR LIGHTNING. LAST YEAR, SEVERE THUNDERSTORMS IN THE AREA INCLUDED HAILSTONES MEASURING 1.75-INCHES ON JUNE 10TH NEAR OKABENA. OTHER NOTABLE STORMS INCLUDED JUNE 14TH NEAR WORTHINGTON AND LAKEFIELD; JUNE 17TH NEAR WINDOM AND WORTHINGTON; AND JULY 16TH, NUMEROUS REPORTS OF DAMAGING WINDS IN SOUTHWEST MINNESOTA.
THE WINDOM CITY COUNCIL MEETS THIS EVENING. THE COUNCIL WILL REVIEW SEVERAL LICENSE APPLICATIONS. THEY WILL CONSIDER AN APPLICATION FOR A CONDITIONAL USE PERMIT. THE CITY’S FINANCIAL ADVISERS WILL PRESENT A PRE-SALE REPORT ON BOND SALES TO FINANCE STREET AND UTILITY PROJECTS, AND THE PURCHASE OF EQUIPMENT FOR THE TELE-COMM DEPARTMENT. THE HOSPITAL WILL REVIEW ITS BUDGET. THE COUNCIL MAY APPROVE CHANGES TO THE HOSPITAL BY-LAWS.
THE HERON LAKE-OKABENA SCHOOL BOARD MEETS TODAY IN REGULAR SESSION. THE BOARD WILL REVIEW INFORMATION ON A SUMMER PROGRAM FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY. QUOTES WILL BE REVIEWED FOR THE DISTRICT’S INSURANCE COVERAGE. OPEN-ENROLLMENT APPLICATIONS WILL BE CONSIDERED. THE BOARD WILL HEAR A NUMBER OF REPORTS. THE MONTHLY FINANCIAL REPORT WILL BE PRESENTED.
THE WINDOM SCHOOL BOARD WILL HOLD A COMMITTEE MEETING TODAY. THE BUILDINGS AND GROUNDS COMMITTEE WILL MEET AT 5:30 THIS AFTERNOON. COMMITTEE MEMBERS WILL MEET WITH WINDOM E-D-A DIRECTOR DREW HAGE TO DISCUSS THE PRAIRIE MEADOW HOUSING SUB-DIVISION, INCLUDING IDEAS TO PROMOTE THE SALE OF LOTS AND MARKETING THE DEVELOPMENT. THE COMMITTEE WILL REVIEW THE SPECS AND BID PROCESS FOR THE ADDITION OF TEMPORARY CLASSROOMS AT WINFAIR ELEMENTARY SCHOOL.
THE WINDOM HIGH SCHOOL FOOTBALL PROGRAM IS OFFERING ITS ANNUAL SPRING YARD-CLEANING SERVICE THIS SATURDAY. THEY WILL CLEAN UP THE FIRST 20 YARDS THAT ARE SIGNED UP. THERE IS A REQUESTED DONATION OF 50-DOLLARS A YARD. FOOTBALL PLAYERS WILL HANDLE RAKING AND REMOVAL OF TREES AND BRUSH. STICKS WILL BE PICKED UP AND PLACED IN A PILE, BUT WILL NOT BE REMOVED. HOME-OWNERS WILL NEED TO PROVIDE BAGS FOR THE LEAVES. THE FOOTBALL PLAYERS WILL HAVE THEIR OWN. PROCEEDS WILL GO TO SUPPORT THE FOOTBALL PROGRAM.