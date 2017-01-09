Local News Headlines – Mon, Jan 9

January 9, 2017 Sports
THE WINDOM ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY MEETS AT NOON TODAY.  ELECTION OF OFFICERS WILL BE HELD.  THERE WILL BE AN UPDATE ON THE ‘SPEC’ BUILDING.  A STATUS REPORT WILL BE PRESENTED ON THE PROPOSED APARTMENT BUILDING PROJECT.  A REPORT WILL BE PROVIDED ON PLANS TO UPDATE THE CITY’S COMPREHENSIVE PLAN.  THERE WILL BE A REPORT ON THE SALE OR LEASE OF A LOT AT THE NORTH WINDOM INDUSTRIAL PARK. 
THE WINDOM SCHOOL BOARD MEETS THIS EVENING.   NEW AND RETURNING MEMBERS WILL TAKE THE OATH OF OFFICE; ELECTION OF OFFICERS WILL BE HELD.  THERE WILL BE A NUMBER OF ITEMS OF ORGANIZATIONAL BUSINESS.  A FUND-RAISING EVENT WILL BE APPROVED FOR THE F-F-A CHAPTER.  THE BOARD WILL CONSIDER EARLY RESIGNATION INCENTIVE AGREEMENTS WITH SIX STAFF MEMBERS.  THERE WILL BE A REPORT ON THE DISTRICT CASH-FLOW SITUATION. 
A RE-SCHEDULED MEETING OF THE WINDOM TELE-COMM COMMISSION IS BEING HELD TODAY.   TWO NEW MEMBERS WILL JOIN THE COMMISSION.   THERE WILL BE AN UPDATE FROM SOUTHWEST MINNESOTA BROADBAND SERVICES.  THE COMMISSION WILL DISCUSS CABLE T-V RATES.   AN UPDATE WILL BE PROVIDED ON UPGRADES TO THE FIBER DRIVE SYSTEM.  THE COMMISSION WILL CONTINUE TO DISCUSS OPTIONS FOR A NEW VIDEO PROVIDER.  OTHER PROJECT UPDATES AND REPORTS WILL BE PRESENTED.
THE FULDA CITY COUNCIL MEETS THIS EVENING.   A PUBLIC HEARING ON A FENCE ORDINANCE WILL BE HELD AT 6:30, WITH THE REGULAR MEETING TO FOLLOW.  NEWLY ELECTED OFFICIALS WILL TAKE THE OATH OF OFFICE.  A NUMBER OF OFFICIAL DESIGNATIONS AND APPOINTMENTS WILL BE APPROVED.  THERE WILL BE AN UPDATE ON SOME REPAIRS AT THE SENIOR CITIZENS’ CENTER.  A PROPOSAL FROM THE UTILITY COMPANY WILL BE REVIEWED.  THE COUNCIL WILL DISCUSS A COST-OF-LIVING INCREASE FOR CITY EMPLOYEES. 
THE MT LAKE SCHOOL BOARD WILL MEET THIS EVENING.   AN ORGANIZATIONAL MEETING WILL TAKE PLACE AT 6:00 IN ROOM #1 AT THE MT LAKE PUBLIC SCHOOL BUILDING.  ELECTION OF OFFICERS WILL BE HELD.  COMMITTEE ASSIGNMENTS AND APPOINTMENTS WILL BE MADE.  THE BOARD WILL CONSIDER A RESOLUTION, REGARDING THE OPERATION OF THE SWIMMING POOL. 
MORE AMERICAN RED CROSS BLOOD DRIVES ARE BEING HELD IN THE AREA.   A TWO-DAY BLOOD DRIVE IS BEING HELD TODAY AND TOMORROW AT THE NATIONAL GUARD ARMORY IN REDWOOD FALLS FROM 12:30 UNTIL 6:30.   ON THURSDAY, THERE WILL BE A BLOOD DRIVE AT THE AMERICAN LEGION IN LAMBERTON FROM 1:00 UNTIL 7:00.  ALL BLOOD TYPES ARE NEEDED.  DONORS SHOULD WEIGH AT LEAST 110 POUNDS AND BE IN GOOD GENERAL HEALTH.   YOU WILL NEED TO SHOW IDENTIFICATION AT CHECK-IN. 