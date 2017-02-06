Local News Headlines – Mon, Feb 6

February 6, 2017 Local News
MORE AMERICAN RED CROSS BLOOD DRIVES ARE BEING HELD IN THE AREA.   TODAY, A BLOOD DRIVE WILL BE HELD AT THE MT LAKE COMMUNITY CENTER FROM 1:30 UNTIL 6:30.  ON TUESDAY, A BLOOD DRIVE WILL BE HELD AT THE IMMANUEL LUTHERAN ACTIVITY CENTER IN LAKEFIELD FROM 1:00 UNTIL 6:00.  ON WEDNESDAY, THERE WILL BE A BLOOD DRIVE AT THE HERON LAKE COMMUNITY CENTER FROM NOON UNTIL 6:00.   A TWO-DAY BLOOD DRIVE WILL BE HELD AT THE GOOD SHEPHERD CATHOLIC CHURCH IN JACKSON ON THURSDAY FROM 1:00 UNTIL 6:00, AND FRIDAY FROM 8:00AM UNTIL NOON. 
THE MT LAKE CITY COUNCIL MEETS TONIGHT IN REGULAR SESSION.  AN UPDATE WILL BE PROVIDED ON THE ELECTRIC SUB-STATION.  THE COUNCIL WILL REVIEW THE PROPOSED SALE OF 3-MILLION DOLLARS IN BONDS TO FINANCE THE SUB-STATION PROJECT.  A REPORT WILL BE PRESENTED ON A WATER AND SEWER PROJECT ON COUNTY ROAD 1.  THE COUNCIL WILL CONSIDER A RESOLUTION FOR THE ANNEXATION OF PROPERTY INTO THE CITY LIMITS.  THE SITE WILL BE USED FOR A NEW MT LAKE INDUSTRIAL PARK.  THE CITY’S LIABILITY COVERAGE WILL BE REVIEWED.
THE FULDA CITY COUNCIL MEETS THIS EVENING.  THE CITY’S PERSONNEL POLICY WILL BE REVIEWED.  A WATER SUPPLY PROTECTION PLAN WILL BE ADOPTED.  THE COUNCIL WILL REVIEW AN APPLICATION FOR A BUILDING PERMIT.  INFORMATION WILL BE PRESENTED ON THE ‘SAFE ROUTES TO SCHOOL’ PROGRAM.  A DONATION WILL BE ACCEPTED.  DETAILS WILL BE PROVIDED ON A PROPOSAL FROM THE CITY’S UTILITY PROVIDER.  TWO PEOPLE WILL SPEAK DURING THE PUBLIC FORUM PORTION OF THE MEETING. 
A MEETING OF THE WESTBROOK CITY COUNCIL IS BEING HELD TODAY.   THE COUNCIL WILL CONSIDER A FIRE AGREEMENT INVOLVING MUTUAL AID IN REDWOOD COUNTY.  MEMBERS WILL BE APPOINTED TO THE LIBRARY BOARD.  A CHARITABLE GAMBLING PERMIT WILL BE APPROVED FOR THE WESTBROOK AREA VOLUNTEERS.   THERE WILL BE A RESOLUTION FOR THE CITY ATTORNEY.
THE COTTONWOOD COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS WILL MEET TUESDAY MORNING.  THE BOARD WILL CALL FOR BIDS ON A HIGHWAY CONSTRUCTION PROJECT.  THE PROPOSED 5-YEAR COUNTY HIGHWAY IMPROVEMENT PLAN WILL BE REVIEWED.  THE COUNTY AUDITOR-TREASURER WILL REVIEW PETTY CASH BUDGETS FOR EACH DEPARTMENT.  THE COUNTY COORDINATOR WILL DISCUSS A NEW PROCUREMENT POLICY.  OPTIONS WILL BE REVIEWED TO REPLACE A BOILER AT THE NORTH HIGHWAY 71 OFFICE BUILDING. 
THE JACKSON COUNTY BOARD MEETS THIS TUESDAY.   A FIVE-YEAR PRIORITY BRIDGE PLAN WILL BE REVIEWED.  THE REVOLVING LOAN FUND COMMITTEE WILL DISCUSS A MODIFICATION OF TERMS FOR AN EXISTING LOAN.  THE BOARD WILL REVIEW A SET OF GUIDELINES FOR THE REVOLVING LOAN FUND.  THE BOARD WILL DISCUSS THE SHARED OWNERSHIP OF THE BUS STORAGE FACILITY WITH THE CITY OF JACKSON.  A REVISED POLICY ON PURCHASING AND PROCUREMENT WILL BE PRESENTED. 
A MEETING OF THE MURRAY COUNTY BOARD IS BEING HELD TUESDAY MORNING.  AN OPENING WILL BE POSTED FOR A POSITION WITH THE ASSESSOR’S OFFICE.  PUBLIC HEARINGS WILL BE SCHEDULED ON A DITCH PETITION, AND THE UPDATED COUNTY WATER PLAN.  THE C-E-O OF THE MURRAY COUNTY MEDICAL CENTER WILL PRESENT AN UPDATE.  THE COUNTY ENGINEER WILL DISCUSS AN EQUIPMENT PURCHASE.  A BID OPENING DATE WILL BE SET FOR SUMMER CONSTRUCTION PROJECTS.  THE BOARD WILL REVIEW AN APPLICATION FOR A CONDITIONAL USE PERMIT.