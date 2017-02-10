Local News Headlines – Fri, Feb 10

THE MT LAKE CITY COUNCIL MET THIS WEEK. THE ‘FRIENDS OF THE POOL’ DISCUSSED IDEAS TO PROMOTE ACTIVE LIVING IN MT LAKE. THE COUNCIL ACCEPTED BIDS FOR TWO MORE SECTIONS OF THE ELECTRIC SUB-STATION PROJECT. THE COUNCIL ADOPTED A RESOLUTION, CALLING FOR A BOND SALE TO FINANCE THE PROJECT. THERE WAS A REPORT ON A PROPOSED WATER AND SEWER PROJECT ON COUNTY ROAD 1. THERE WAS AN UPDATE ON THE PROPOSED ANNEXATION OF PROPERTY FROM MIDWAY TOWNSHIP, FOR THE NEW INDUSTRIAL PARK.
THE COTTONWOOD COUNTY BOARD MET THIS WEEK. A FIVE-YEAR HIGHWAY PLAN WAS REVIEWED. PETTY CASH BALANCES WERE ESTABLISHED. SOME REVISIONS ARE BEING MADE TO THE COUNTY PROCUREMENT POLICY. A RESIGNATION ACCEPTED FROM A HEAVY EQUIPMENT OPERATOR. THE OPENING WILL BE POSTED FOR APPLICANTS. THERE IS ALSO AN OPENING FOR AN ENGINEERING AIDE. THE BOARD ACCEPTED A QUOTE TO REPLACE A BOILER AT THE NORTH HIGHWAY 71 OFFICE BUILDING. THERE WAS AN UPDATE FROM THE BUILDING COMMITTEE.
THE FULDA CITY COUNCIL MET THIS WEEK. A DISCUSSION WAS HELD ON THE ‘SAFE ROUTES TO SCHOOL’ PROGRAM. THE CITY WILL BE PURSUING FUNDING FOR NEW SIDEWALKS. DISCUSSION WAS HELD ON REPLACING SOME OF THE CITY’S CHRISTMAS LIGHTS AND DECORATIONS. THE COUNCIL REVIEWED SOME CHANGES IN THE CITY’S PERSONNEL POLICY. A WATER SUPPLY PROTECTION PLAN WAS ADOPTED. THE COUNCIL APPROVED A BUILDING PERMIT FOR A 16-FOOT ADDITION TO CASEY’S. THE CITY DEPOT IS BEING EVALUATED FOR A POSSIBLE RESTORATION PROJECT.
THE WESTBROOK CITY COUNCIL MET THIS WEEK. THE COUNCIL APPROVED MEMBERSHIP FOR THE CITY ATTORNEY WITH MINNESOTA COURT DATA SERVICES. A MUTUAL AID AGREEMENT WAS APPROVED BETWEEN THE FIRE DEPARTMENT AND REDWOOD COUNTY. ONE NEW MEMBER AND ONE RETURNING MEMBER WERE APPOINTED TO THE LIBRARY BOARD. CHARITABLE GAMBLING PERMITS WERE APPROVED FOR THE WESTBROOK AREA VOLUNTEERS AND THE GOOD SAMARITAN SOCIETY.
THE JACKSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS MET THIS WEEK. A COMMERCIAL RECYCLING RESOLUTION WAS RESCINDED DUE TO CHANGES IN STATE LAW. THE BOARD REVIEWED A PROPOSED 5-YEAR BRIDGE REPLACEMENT PLAN. A NEW SET OF GUIDELINES WAS ADOPTED FOR THE REVOLVING LOAN FUND COMMITTEE. THE BOARD APPROVED AN AGREEMENT FOR SHARED OWNERSHIP OF THE NEW BUS STORAGE FACILITY. A REVISED PROCUREMENT AND PURCHASING POLICY WAS ADOPTED.
A REGULAR MEETING OF THE MURRAY COUNTY BOARD WAS HELD THIS WEEK. PUBLIC HEARINGS WERE SCHEDULED FOR A DITCH PETITION AND THE COUNTY WATER PLAN. A CONDITIONAL USE PERMIT WAS APPROVED FOR A NEW ANIMAL BARN IN LOWVILLE TOWNSHIP. MEMBERS WERE APPOINTED TO A COURTHOUSE SECURITY COMMITTEE. A BID OPENING WAS SET FOR MARCH 21ST TO REVIEW BIDS FOR OVERLAY PROJECTS, SEAL-COATING AND ROAD STRIPING. THE MONTHLY REPORT WAS PRESENTED BY THE MURRAY COUNTY MEDICAL CENTER.
A SPECIAL MEETING OF THE BUTTERFIELD-ODIN SCHOOL BOARD WAS HELD EARLIER THIS WEEK. OPTIONS WERE REVIEWED FOR HIRING AN INTERIM HALF-TIME SUPERINTENDENT FOR THE REST OF THE SCHOOL YEAR. THE CURRENT SUPERINTENDENT IS LEAVING AT THE END OF THE MONTH. THE BOARD MAY CONSIDER SHARING WITH ANOTHER DISTRICT. BUTTERFIELD-ODIN IS CONTINUING ITS EFFORTS TO HIRE A NEW PERMANENT SUPERINTENDENT. APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED THROUGH MARCH 24TH, WITH INTERVIEWS IN APRIL.
THE PRAIRIE WINDS FOLK MUSIC AND BLUEGRASS ASSOCIATION PRESENTS A FREE CONCERT AT 7:30 SATURDAY EVENING AT ‘BARC’ IN WINDOM, FEATURING THE “UNSUNG SONGWRITERS.” THERE WILL BE FIVE MUSICIANS PERFORMING: RACHEL KILGOUR FROM THE TWIN CITIES; DAVE WERMERS, JANICE GILBERT AND DAN SHAFER FROM SIOUX FALLS; AND BRUCE BOLDT FROM WINDOM. THE MUSICIANS WILL TAKE TURNS PRESENTING ACOUSTIC SONGS, ACCOMPANIED BY GUITAR AND PIANO.